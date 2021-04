El presidente estadounidense, Joe Biden, defendió este miércoles su ambicioso proyecto de Gobierno con un tinte profundamente social y con inversiones en busca de la recuperación económica.

En la víspera de cumplir cien días en el poder y en su primer discurso ante las dos cámaras del Congreso, Biden proclamó que Estados Unidos “está de vuelta otra vez” según declaraciones recogidas por el Departamento de Estado.

Y pidió una y otra vez a los republicanos -cuyo voto necesita para muchas de sus propuestas- que le apoyen en sus principales planes económicos y sociales.

Biden habló de la vacunación contra el COVID-19, de sus planes de infraestructuras, creación de trabajo y gasto social y de política exterior, sin olvidarse de un tema que lo ha preocupado en sus primeros meses al frente del país: la inmigración.

Este miércoles el mandatario pidió a todos los estadounidenses que superen las dudas y se vacunen cuanto antes, porque “cada pinchazo es una dosis de esperanza”.

“Estamos vacunando a la nación, creando cientos de miles de trabajos, entregando resultados reales que la gente puede ver y sentir en sus vidas”, dijo el mandatario.

“Nuestro progreso de estos últimos cien días contra una de las peores pandemias de la historia es uno de los mayores logros logísticos que ha visto jamás nuestro país”, agregó.

De acuerdo a datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), el 43% de los estadounidenses ya han recibido al menos la primera dosis de la vacuna; mientras que el 29,5 % de los adultos están completamente inmunizados.

Biden prometió, además, que su país será un “arsenal de vacunas” para el resto del mundo y jugará un papel de liderazgo similar al que desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial.

Today marks 100 days since Vice President Harris and I took office, and we’ve been building back better every day since. pic.twitter.com/F0V0ddrg24

El mandatario demócrata afirmó que el asumir los desafíos del cambio climático y comenzar la transición a energías renovables generará trabajo para el pueblo estadounidense.

“Por mucho tiempo, no utilizamos la principal palabra para enfrentar la crisis climática: cuando pienso en cambio climático, pienso en crear empleos”, dijo.

Bide dijo que el American Jobs Plan (propuesta del presidente estadounidense para invertir $ 2 billones en infraestructura) pondrá a los ingenieros y a los obreros a trabajar en la construcción de edificios y viviendas con mayor eficiencia energética.. “El American Jobs Plan ayudará a millones de personas a volver a sus trabajos y carreras”, dijo.

Tonight, I introduced the American Families Plan — an ambitious, once-in-a-generation investment to rebuild the middle class and invest in America’s future. Learn more: https://t.co/9LHFuAWJsM

Buena parte de su alocución la dedicó a promover su plan de inversiones en infraestructuras por valor de 2,25 billones de dólares, acompañado por otro con un tinte más social dirigido a ayudar a las familias y los ciudadanos en situación más vulnerable, por un importe de 1,8 billones de dólares.

Para financiar ambos proyectos el presidente defendió que hay que subir los impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas.

“Wall Street no construyó este país. Fue la clase media. Y los sindicatos construyeron a la clase media”, agregó.

El mandatario demócrata dedicó una parte importante de su discurso a defender los aumentos de impuestos, reiterando que no afectarían a nadie más que a los muy ricos.

Biden consideró que “ya es hora” de que las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son un 1% , “paguen su parte justa” de impuestos.

Y citó un estudio reciente que apunta que el 55 % de las grandes empresas pagó “cero” impuestos federales el año pasado, y lograron 40.000 millones de dólares en beneficios, mientras que muchas evadieron tributar y se acogieron a beneficios y deducciones por emplear a sus trabajadores en otros países.

“Y eso no está bien”, denunció.

It’s never been a good bet to bet against America — and it still isn’t.

We are the United States of America. There is nothing we can’t do if we do it together. pic.twitter.com/WGlXhZJkQG

— President Biden (@POTUS) April 29, 2021