Black Tap Craft Burgers & Beer: La experiencia que Miami necesitaba

Si hay algo que me emociona más que una buena noticia, es una gran hamburguesa. Y en esta ocasión, tengo la suerte de compartir con ustedes una novedad que es un verdadero regalo para los amantes de las hamburguesas (como yo). Black Tap Craft Burgers & Beer, ese icónico lugar que ha conquistado corazones y paladares en Nueva York, finalmente abrió sus puertas en Miami, específicamente en el cuarto piso de Brickell City Centre.

Black Tap no es simplemente otro restaurante de hamburguesas; es una experiencia que trasciende el simple acto de comer. Está rodeado de impresionantes murales creador por artistas callejeros, en un ambiente que te envuelve y te invita a relajarte. Y como si eso no fuera suficiente, Black Tap ha añadido un toque extra de genialidad: una ventana para llevar, donde podrás deleitarte con sus icónicos batidos CrazyShake.

Pero volvamos a las hamburguesas… porque no son cualquier cosa. Han sido galardonadas por su sabor, suculencia y técnica de preparación. Imagínate morder una como The Champ, hecha con wagyu de medio kilo, crema de leche, queso azul y rúcula. O la Texan Burger, una explosión de sabor con bacon, queso cheddar curado, aros de cebolla crujientes y salsa barbacoa.También ofrecen la Frita Cubana Burger, una fusión perfecta de sabor y textura.

El arte de los batidos

Black Tap ofrece mucho más. Su menú incluye una variedad de platos para compartir, como las alitas Korean BBQ y los Ever Haze IPA Shrimp, que son perfectos para una tarde con amigos. Las ensaladas, como la It’s Not So Jennifer, un guiño a la famosa ensalada viral de Jennifer Aniston, aportan frescura y sabor, demostrando que Black Tap tiene algo para todos los gustos.

Y no puedo cerrar este artículo sin mencionar los CrazyShake, esos batidos que se han convertido en un fenómeno en Instagram. No solo son deliciosos, sino que son una fiesta visual. Desde el Key Lime Pie CrazyShake®, creado en colaboración con el pastelero local Derek Kaplan, hasta los nuevos Crazy Sundaes que estarán disponibles en la ventana de comida para llevar, cada sorbo es una experiencia única.

Black Tap también es un homenaje a la cerveza artesanal, con una selección que incluye cervezas locales de cervecerías como Biscayne Bay Brewery y Wynwood Brewery. Y si prefieres los cócteles, te esperan creaciones como el Beach Cowboy o el Glamour & Vice, que te transportarán a un paraíso tropical con cada sorbo.