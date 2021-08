La ocupación en el centro comercial de Brickell City Centre está ahora en su nivel más alto, pero un inquilino importante supuestamente no ha estado pagando el alquiler.

El centro comercial ahora ha presentado una solicitud de desalojo contra BCC Food Hall, LLC. Los registros del estado de Florida muestran que la empresa es administrada por Luna Park US, y la demanda dice que la empresa opera como La Centrale.

La compañía le debe a Brickell City Center $ 3.804.276,92, según la presentación. Entre los pagos faltantes se encuentra el alquiler desde enero de 2020 hasta julio de 2021.

La empresa alquila un total de 38,386 pies cuadrados, según el desalojo.

Según el desarrollador Swire Properties, la ocupación en el centro comercial se encuentra ahora en un récord del 97 por ciento, con un crecimiento de las ventas en 2021 del 71%.

Algunos de los nuevos inquilinos que abrirán pronto incluyen un restaurante en la planta baja llamado The Henry. Otros nuevos inquilinos incluirán PuttShack, Nike, Toms, Intimissimi y Café Americano, detalló The Next Miami.

Los inquilinos recientemente abiertos incluyen Lucid Motors, Marabu, Indochino, Elie Tahari, Forward Health, The Social Hub, Bikiny Society y Beach Bunny Swimwear.