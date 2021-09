Con el objetivo de resurgir, debido a la recesión que originó la pandemia de Covid-19, la cadena de restaurantes de comida rápida Denny´s comenzó el proceso de reclutamiento de nuevos talentos.

La organización que está en todo el país, pero tiene más énfasis en la ciudad de Miami tiene ahorita un déficit de 20.000 puestos de trabajo.

Por eso aprovecharán el Orange Blossom Classic, que se realizará el fin de semana en el Hard Rock Stadium, para captar nuevos talentos

Gail Sharps Myers, vicepresidenta ejecutiva de los restaurantes Denny’s, informó que la empresa busca trabajadores para cubrir las vacantes desde anfitriones, cocineros, camareros, hasta gerentes y puestos en niveles corporativos.

“La intención es formar a personas que sean parte de un cambio duradero y sostenible”, relató Myers.

La cadena de restaurantes también hizo una gira de contratación con su “comedor móvil de ayuda”, que suele usarse durante los desastres naturales.

Myers relató que los salarios que le ofrecen a los candidatos a ingresar a sus empresas están en el margen que ofrece el mercado, en la actualidad.

Según el portal de empleo Indeed, el camarero promedio de Denny’s gana $15.32 la hora y el cocinero promedio gana $14.08 la hora. Un jefe de turno gana $38,000 al año y el director promedio gana $50,000 al año.

As the post-pandemic worker shortage drags on, Denny’s has 20,000 job openings and they’re turning to Historically Black Colleges and Universities to fill them. https://t.co/VJepvSKNCs

— Miami Herald (@MiamiHerald) September 1, 2021