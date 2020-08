No cabe duda de que Cameron Diaz se convirtió en una estrella de la industria del cine, por lo que resulta prácticamente imposible que no hayas visto una película en la que participe. Se convirtió en ícono de las comedias románticas. Es probable que no te hayas percatado que, hace un tiempo, la artista no se involucra en nuevas cintas, según difundió vanityfair

Por Redacción Miami Diario

A través de YouTube Cameron Diaz le dijo a Gwyneth Paltrow porqué dejó de actuar: “Cuando haces una película… ellos (Hollywood) son tus dueños (…) Estás allí 12 horas al día, durante meses. No tienes tiempo para nada más. Y me di cuenta que entregué partes de mi vida a todas esas personas. Lo arrebataron. Así que básicamente tuve que recuperarlo y tomar responsabilidad de mi propia vida”. “Los actores son infantilizados. Tu vida se convierte en algo tan estrecho. Todo el mundo hace cosas por ti, estás atendido y nunca me sentí realmente cómoda con eso. No era mi zona de confort que me cuidaran tanto”, afirmó.

“Como la paz. Paz en mi alma, porque finalmente me estoy cuidando a mí misma”, contestó Diaz al ser preguntada sobre cómo se sintió dejar una carrera de tantos años. “Es algo raro de confesar. Sé que muchas personas no lo comprenderán, pero sé que tú lo entiendes”, le indicó a Gwyneth. “Te llega mucha energía cuando eres tan visible como actor, haciendo prensa y poniéndote delante del público”, agregó.

Finalmente, afirmó que “no voy a hacer más películas por el momento”

Con sus declaraciones se puede entrever que la puerta a la gran pantalla no está cerrada del todo. ¿Te gustaría que vuelva a la actuación?

Con información de: vanityfair

También le puede interesar: