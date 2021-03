Una sola dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna fue efectiva en un 80% en la prevención de las infecciones por coronavirus, según un nuevo estudio del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los trabajadores de la salud vacunados.

La efectividad de la inmunización parcial se observó dos semanas después de la primera dosis, según los CDC, que analizaron a casi 4.000 miembros del personal de atención médica, socorristas y trabajadores de primera línea entre el 14 de diciembre y el 13 de marzo. Otros trabajadores esenciales del estudio, que se publicó el lunes, no tenían documentación de laboratorio previa de la infección por covid-19. En una nota publicada por CNBC.

A new @CDCMMWR finds mRNA #COVID19 vaccines highly effective in preventing COVID-19 among health care & other essential workers. The mRNA vaccines reduced the risk of infection by 80% after the 1st dose and 90% following the 2nd dose. Learn more: https://t.co/iqB1UvuF05. pic.twitter.com/alDyojp0v1

— CDC (@CDCgov) March 29, 2021