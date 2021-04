A pesar de la gran incertidumbre que ha ocasionado el Covid-19, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han dado una luz al final del túnel.

CDC indicó este martes que las personas que hayan recibido la vacuna contra el virus, podrán de dejar de utilizar tapabocas en sitios públicos.

“Creo que ahora es bastante de sentido común que el riesgo al aire libre es realmente muy bajo”, dijo el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país y asesor médico en jefe del presidente Joe Biden. .

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), indican que los planes de vacunación en Estados Unidos han sido eficaces y por eso se puede llegar a esa conclusión del poco uso de tapabocas.

“En los espacios públicos, es probable que se desconozca el estado de vacunación de otras personas o si tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 grave. Por lo tanto, las personas completamente vacunadas deben seguir las pautas para protegerse a sí mismas ya los demás, incluido el uso de una máscara bien ajustada, cuando estén en interiores o exteriores o en un lugar donde se requieran máscaras ”, según los CDC.

