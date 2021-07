Con el objetivo de reducir las medidas estricticas de bioseguridad, de cara al próximo año escolar, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), emitieron este viernes una nueva resolución.

En la misma el organismo indicó que los niños y maestros que estén vacunados contra el virus podrán dejar de usar mascarillas en las instituciones educativas.

“Estamos en un nuevo punto de la pandemia que nos entusiasma mucho”, por lo que es hora de actualizar la guía, dijo Erin Sauber-Schatz, quien lidera el grupo de trabajo de los CDC que prepara recomendaciones diseñadas para mantener a los estadounidenses seguros. de COVID-19.

Esta relajación de la medida del uso de la mascarilla, en las escuelas por parte de la CDC, se debe a que se ha intensificado un plan de vacunación para niños menores de 12 años.

Pero la medida es cuestionada por algunos expertos que han lidiado con el virus, quienes indican que algo muy complejo.

