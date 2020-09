La reconocida y queridísima estrella de Hollywood, Cher, considerada uno de los íconos pop más importantes de Estados Unidos y el mundo. Fue noticia por un contundente mensaje que envió a Donald Trump y sacudió las redes.

Cher como otras luminarias se preocupan por la política de su pais. Además usa su cuenta en Twitter y sus otras redes sociales para dar su opinión e interactuar con sus seguidores, destacó .vix.com

Usualmente, la super bien conservada cantante estadounidense, usa las redes para promocionar su carrera y mostrar parte de su rutina diaria.

no obstante, de vez en cuando sus posts evocan seriedad y grandes análisis.

Hace tres días Cher escribió en Twitter su postura sobre el actual gobierno de Donald Trump.

En su cuenta dio a conocer lo que piensa del actual mandatario de EE.UU. Específicamente con respecto al manejo de la pandemia por COVID-19.

Después de que el presidente emitiera un discurso en Filadelfia, Cher retomó sus comentarios sobre la llamada “inmunidad de manada”.

El presidente afirma (sin muchos argumentos sostenibles) que eventualmente el coronavirus desaparecerá por si solo, con o sin vacuna, e invitó indirectamente a la gente a “perder el miedo a contagiarse”.

trump Want 2 Use”HERD IMMUNITY”As Treatment 4 Covid.This Means No One Tries 2 Protect Themselves In”ANY WAY”.EVERYTHING OPENS LIKE B4 COVID.Likely # Of🇺🇸’ns DEAD=6.4 MILLION.ROSY PICTURE 2.5.Must Wear Masks,Social Distance,Even Gloves If He Tries”Herd Immunity”

MUST VOTE & LIVE🙏🏻

— Cher (@cher) September 17, 2020