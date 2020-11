Aunque la red 5G ni siquiera se ha implementado adecuadamente todavía, China ya está mirando hacia adelante con una tecnología más avanzada. El país asiático lanzó con éxito el 6 de noviembre lo que se ha descrito como “el primer satélite 6G del mundo” en órbita.

El objetivo del lanzamiento es probar la tecnología. El satélite de vanguardia fue enviado al espacio con otros 12 satélites del Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan en la provincia de Shanxi.

El satélite lleva el nombre de la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China y servirá para probar el rendimiento de la banda de frecuencia 6G en el espacio.

Se espera que la 6G sea más de 100 veces más rápida que la 5G, que ya se espera que sea ultrarrápida.

Esto se debe a que utiliza ondas terahertz de alta frecuencia para lograr velocidades de transmisión de datos impresionantes. Además, el novedoso satélite también cuenta con tecnología que se utilizará para la vigilancia de los desastres en los cultivos y la prevención de incendios forestales.

The "#UESTC" satellite (Star Era-12), the first #6G test satellite in the world and first one named after the university since its establishment, was successfully lifted off at Taiyuan Satellite Launch Center and entered the scheduled orbit on the morning of Nov. 6. pic.twitter.com/ouM2rpC7pS

— UESTC-电子科技大学 (@UESTC1956) November 6, 2020