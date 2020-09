Este domingo la base aérea de la Marina en Florida, ubicada en Pensacola, recibió una llamada de amenaza de bomba.

“La seguridad está revisando actualmente el área de la amenaza. Actualmente, ambas puertas están cerradas hasta nuevo aviso”, informaron en cuenta de Twitter y reportó Univision.

Las autoridades pidieron que las personas que estén en la instalación, se refugien en su lugar hasta que todo esté despejado. “Continúe monitoreando para recibir más avisos”, solicitaron en redes sociales.

NAS Pensacola remains secured due to a bomb threat call the base received. Security is currently checking the area of the threat. Both gates are currently closed until further notice. For those on the installation, please shelter in place until all clear. 1

— NAS Pensacola (@NASPCOLA) September 27, 2020