Con el objetivo de generar mayor seguridad en la ciudad de Miami, las autoridades anunciaron que iniciaran este jueves una serie de reuniones para establecer nuevas normas sobre la circulación de Scooters (Monopatines), en la ciudad.

Los representantes gubernamentales de la ciudad de Miami buscan enmendar el Capítulo 8 del código de la ciudad, que convertiría el plan piloto de scooter en algo permanente.

El mes pasado, se suspendió en Miami de forma temporal su el programa de scooters, lo que generó preocupaciones en las personas que utilizan este medio vehicular.

Se espera, que se pueda reanudar el plan, a partir del 15 de enero pero con medidas más estrictas.

.@MiamiHerald @alextdaugherty recorded & reported while sheltering in the chambers from those attacking. His recording caught the gunshot that killed the woman.

Trump supporters should listen to the recording. He incited the mob that broke into chambers and someone died https://t.co/xvw4nK76RW

— Ken Russell Miami (@kenrussellmiami) January 7, 2021