La nueva serie de Netflix Ginny & Georgia, estrenada el 24 de febrero, hizo una “broma” de muy mal gusto sobre la cantante estadounidense que despertó la ira en Twitter haciendo tendencia mundial el hastag “Respect Taylor Swift“.

¿Cuál ha sido exactamente la frase de la polémica? La serie cuenta la historia Ginny Miller, una joven de 15 años que es más madura que su madre de 30, Georgia, en una ciudad de Nueva Inglaterra, reportó TMZ.

En uno de los capítulos, vemos a Ginny diciéndole a Georgia en diferentes ocasiones: “¿Por qué te importa? Pasas por los hombres más rápido que Taylor Swift” y “Taylor Swift hizo toda una carrera con sus ex”.

Ante estas palabras, los fans enseguida saltaron en defensa de la artista, dejando ver que este tipo de faltas de respeto no se pueden tolerar.

Además, aprovecharon el momento para recordar situaciones en las que la cantante critica la cultura misógina. Sin ir más lejos, empezaron a circular por las redes escenas de su documental “Miss América”.

📈 | “RESPECT TAYLOR SWIFT” is currently the 8th trending topic after Netflix made ‘jokes’ about her in two of their original series. pic.twitter.com/pUn4NBMjsh

— Taylor Swift News 💛 (@TSwiftNZ) March 1, 2021