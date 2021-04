El arresto del superintendente escolar de Broward, Robert Runcie, ha generado preocupación en la comunidad del condado.

Runcie es acusado de perjurio, un delito de tercer grado, por supuestamente mentir bajo juramento.

Una de las personas que se impactó por lo ocurrido fue a Debbie Hixon, miembro de la junta escolar de Broward.

“Es demasiado impactante procesar algo así, se trata de un líder y un modelo a seguir que ha venido haciendo un gran trabajo para nuestro distrito”, dijo Hixon.

Debido al hecho la junta escolar de Broward emitió un comunicado, sin abordar el arresto de Runcie pero afirmando que las operaciones no serían interrumpidas a causa de las acusaciones.

“Es muy desafortunado ver que esto pase, sobre todo a este nivel (…) es superintendente de las escuelas del condado, pero también entendemos que hay un debido proceso que debemos seguir”, dijo John Moreno Escobar, padre de familia.

Broward Schools Superintendent Robert Runcie charged with perjury; his lawyer says he doesn’t know why https://t.co/yD4vSEBCfP

— Dlaf (@dlaf96) April 22, 2021