El gobierno del condado de Orange ha invertido $ 30 millones adicionales en el Programa de Asistencia Individual y Familiar, que proporciona un pago único de $ 1,000 por hogar para los residentes afectados por COVID-19.

Por redacción MiamiDiario

El condado ya ha gastado casi $ 30 millones en fondos locales CARES en el programa, que ha ayudado a casi 30,000 hogares, reportó News Room.

“Con el reciente anuncio de varios empleadores de miles de despidos de empleados, sin duda acentuará las necesidades de asistencia en caso de crisis para las familias de nuestra comunidad y queremos ayudar a tantos residentes como sea posible con estos dólares de ayuda”, dijo el alcalde del condado de Orange, Jerry. L. Demings.

El condado reabrirá el portal de solicitudes el lunes 12 de octubre de 2020 a las 8 a.m. y el sábado 24 de octubre de 2020 a las 8 a.m. y luego reevaluará la capacidad de financiación del programa.

Los residentes pueden acceder al portal directamente en ocfl.net/CaresForResidents.

La información de la página web ocfl.net/OrangeCARES se actualizará pronto para reflejar la información más reciente.

El sistema permitirá que hasta 10,000 usuarios dentro del portal de aplicaciones en cada día de apertura envíen su documentación.

Se insta a los residentes a revisar los criterios de elegibilidad y preparar todos los documentos requeridos antes de presentar la solicitud. Es importante tener en cuenta lo siguiente:

Los residentes que ya han recibido fondos del Programa de Asistencia Individual y Familiar de la Ley CARES del Condado de Orange no son elegibles para volver a solicitar.

La identificación con foto, la tarjeta de seguro social y la documentación de impacto COVID-19 deben coincidir con el nombre del solicitante y no pueden ser de diferentes personas. El nombre ingresado en la solicitud debe coincidir con el nombre de la tarjeta de seguro social para poder procesar el pago.

Los apartados postales no se pueden utilizar como direcciones para este programa. Debe utilizar su propia dirección física y no la de un familiar. Si usa la dirección de otra persona, se le negará la asistencia si otra persona ya ha recibido asistencia o ha solicitado asistencia en esa dirección.

Para obtener más información sobre los criterios de elegibilidad y los documentos requeridos, visite ocfl.net/OrangeCares. Si no puede acceder a Internet o tiene una barrera del idioma, llame al sistema de llamadas 3-1-1 del Condado de Orange para obtener ayuda.

