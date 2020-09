Este jueves los Funcionarios del Departamento de Salud de Florida confirmaron cinco casos adicionales de infección por el virus del Nilo Occidental en el condado de Miami-Dade.

El virus del Nilo Occidental se transmite más comúnmente a las personas por la picadura de un mosquito infectado.

Este año se han confirmado un total de 49 infecciones por el virus del Nilo Occidental en el condado.

Los funcionarios de salud dicen que la mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no se sienten enfermas. Dicen que aproximadamente 1 de cada 5 personas infectadas desarrollan fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza, dolor y fatiga.

Actualmente, no existen vacunas para prevenir ni medicamentos para tratar las infecciones por el virus del Nilo Occidental en las personas. Las personas mayores de 60 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave.

Los funcionarios aconsejan al público evitar los mosquitos haciendo lo siguiente:

• Drene el agua de los botes de basura, las canaletas de las casas, los baldes, las cubiertas de las piscinas, los refrigeradores, los juguetes, las macetas o cualquier otro recipiente donde se haya acumulado agua de lluvia o rociadores.

• Deseche las llantas, tambores, botellas, latas, ollas y sartenes viejos, electrodomésticos rotos y otros artículos que no se estén utilizando.

• Vacíe y limpie los bebederos para pájaros y los tazones de agua de las mascotas al menos una o dos veces por semana

• Proteja los barcos y vehículos de la lluvia con lonas que no acumulen agua.

• Mantener las piscinas en buen estado y adecuadamente cloradas. Vacíe las piscinas de plástico cuando no las utilice.

CUBRIR la piel con ropa o repelente.

• Ropa: use zapatos, calcetines y pantalones largos y mangas largas. Este tipo de protección puede ser necesario para las personas que deben trabajar en áreas donde hay mosquitos.

• Repelente: aplique repelente de mosquitos sobre la piel y la ropa descubiertas.

• Utilice siempre repelentes de acuerdo con la etiqueta. Los repelentes con DEET, picaridina, aceite de eucalipto de limón, para-mentano-diol e IR3535 son efectivos.

• Use mosquiteros para proteger a los niños menores de 2 meses.

Consejos sobre el uso de repelentes

• Siempre lea atentamente las instrucciones de la etiqueta para conocer el uso aprobado antes de aplicar un repelente. Algunos repelentes no son adecuados para niños.

• Generalmente se recomiendan productos con concentraciones de hasta 30 por ciento de DEET (N, N-dietil-m-toluamida). Otros repelentes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Contienen picaridina, aceite de eucalipto de limón, para-mentanodiol, IR3535 o 2-undecanona.

• Aplique repelente de insectos en la piel expuesta o en la ropa, pero no debajo de la ropa.

• Para proteger a los niños, lea las instrucciones de la etiqueta para asegurarse de que el repelente sea apropiado para su edad. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los repelentes de mosquitos que contienen aceite de eucalipto de limón y para-mentano-diol no deben usarse en niños menores de tres años. No se recomienda DEET en niños menores de dos meses.

• Evite aplicar repelentes en las manos de los niños. Los adultos deben aplicarse el repelente primero en sus propias manos y luego transferirlo a la piel y la ropa del niño.

• Si es necesaria protección adicional, aplique un repelente de permetrina directamente en su ropa. Nuevamente, siempre siga las instrucciones del fabricante.

