El presidente Donald Trump ha estado diciendo durante meses que la votación por correo es propensa al fraude y podría producir resultados amañados.

El senador de EE.UU. Marco Rubio (R-FL) y el presidente están de acuerdo en lo que se refiere a la votación por correo en Florida. Aquí, dicen, no hay ningún problema, pero en otras partes del país, hay grandes problemas.

Rubio se metió el viernes en la votación por correo cuando fue a votar temprano en el sur de Miami Dade.

“La preocupación es que hay estados que acaban de implementar estos nuevos sistemas y va a ser un caos. Ya ha sido un caos. No creo que cambiar las leyes electorales dos o tres meses antes de las elecciones más importantes de la historia de EE.UU. sea una decisión inteligente y hay razones para preocuparse”, dijo Rubio a una multitud.

El senador advierte de “perturbación: y “caos” en las elecciones de noviembre. El presidente advierte del fraude generalizado con el correo en las papeletas y un servicio postal que no puede entregar.

“Necesitan ese dinero para hacer que la Oficina Postal funcione y así pueda tomar todos estos millones y millones de boletas”, dijo Trump durante una entrevista en Fox News. “Ahora, si no hacemos un trato, eso significa que no reciben el dinero. Eso significa que no pueden tener votación universal por correo. Simplemente no pueden”.

Pero de la noche a la mañana, la posición del presidente cambió. El viernes, prometió dar miles de millones al servicio postal si los demócratas le dan dinero para programas, que quiere como ayuda para el alquiler y dinero para que las escuelas abran con seguridad.

“Pagos de asistencia para el alquiler a estadounidenses trabajadores que han sido afectados por el virus de China. Todas estas cosas están en una lista. Los demócratas están sosteniendo esto. Estoy listo para enviar 105.000 millones de dólares a los estados para ayudar a abrir escuelas de forma segura”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Los líderes del Congreso han estado negociando durante semanas sin una solución. Rubio dijo que los demócratas son los culpables.

“Quiero ser franco. Creo que la presidenta de la Cámara de Representantes Pelosi y el senador Schumer han llegado a la conclusión de que cuanto más gente esté sufriendo bajo estas crisis económicas que enfrentamos durante la pandemia, mejor lo harán en noviembre”.

También el viernes, The Washington Post informó que el Servicio Postal de los EE.UU. envió una carta a 46 estados, incluyendo Florida, diciendo que no pueden garantizar que todos los votos por correo se entregarán a tiempo para ser contados en las elecciones de noviembre.

