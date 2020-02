Congreso de EEUU ovacionó a Guaidó durante discurso del Estado de la Nación de Trump (+Video)

El presidente de EE UU, Donald Trump, ratificó este martes 4 de febrero su respaldo Juan Guaidó, en el discurso anual ante el Congreso sobre el Estado de la Unión, y calificó de «ilegítimo» al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Estados Unidos está encabezando una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela Nicolás Maduro”, dijo el presidente de Estados Unidos antes de presentar al opositor venezolano Juan Guaidó entre los invitados presentes en el Congreso como el “presidente legítimo” en ese país, reportó CNN.

«Maduro es un gobernante ilegítimo que brutaliza a su pueblo», dijo Trump durante el discurso, reafirmando su total respaldo a Guaidó, a quien Estados Unidos y más de medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela.

«El dominio de la tiranía de Maduro va a ser aplastado y roto», dijo el presidente estadounidense, señalando a Guaidó, quien fue ovacionado de pie dos veces por demócratas y republicanos presentes en el acto.

El diputado y presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, fue invitado al acto de presentación del discurso del Estado de la Unión, que se celebró en Washington, por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Guaidó llegó a la capital estadounidense tras comenzar una gira internacional desde hace dos semanas, en la que se ha reunido con líderes de Europa y Canadá, con el objetivo de alcanzar un nuevo impulso después de que fallara en su intento de levantamiento contra Maduro en 2019.

Su invitación al Congreso, sugiere que Trump todavía ve a Guaidó como «la mejor oportunidad» para reemplazar a Maduro. Esta fue la primera vez que Guaidó y el presidente estadounidense coincidieron. Guaidó estuvo en el capitolio sentado el palco, donde estaba la Primera Dama de EE UU, Melania Trump.

En diciembre, el vicepresidente Mike Pence y otros altos funcionarios se reunieron para volver a examinar el enfoque de la administración después de su año de duración empuje para una transición democrática en Venezuela, de acuerdo a cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Guiadó también ha cultivado lazos estrechos con los principales legisladores republicanos, y se reunió con el senador Marco Rubio el pasado fin de semana en Miami. En un mitin, Guiado dijo a sus seguidores que tenía una estrategia y “el apoyo del mundo”.

Maduro ha descrito el apoyo estadounidense a Guaidó como un fracaso, y en una entrevista con el Washington Post el mes pasado pidió conversaciones directas con Estados Unidos. Maduro calificó el diálogo con Estados Unidos como “ganar-ganar” y sugirió que podría haber una bonanza económica para Estados Unidos. compañías petroleras si Trump levantara las sanciones.

Iván Simonóvis invitado por la Casa Blanca

El presidente Trump también invitó al exjefe de la Policía de Venezuela Iván Simonóvis a acompañarlo como invitado oficial a su discurso anual sobre el Estado de la Nación, informó la Casa Blanca.

Simonóvis fue encarcelado por el entonces presidente Hugo Chávez en el 2004 bajo cargos de proteger a manifestantes antigubernamentales que habían sido arrestados. Estuvo encarcelado durante 15 años y en el 2019 finalmente logró escapar y huyó a Estados Unidos donde recibió asilo político.

.@POTUS continues to show his commitment to promoting freedom & democracy in our hemisphere. Tonight, he’s taking former #Venezuelan police chief, @Simonovis to the #SOTU. #Simonovis was imprisoned for nearly 15 years by the #Chavez and #Maduro regimes. https://t.co/Hk2BBfnYmL

— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) February 4, 2020