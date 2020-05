Conoce los nuevos lanzamientos de Netflix que llegarán en mayo

Mayo llega con nuevas producciones a Netflix. El servicio de transmisión ha anunciado una serie de títulos que se agregarán durante el quinto mes del año.

Por Redacción MiamiDiario

Netflix renovó su catálogo de series y también amplió el panorama con largometrajes para disfrutar en estos tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Aunque se espera la llegada de las segundas temporadas de Dead to Me, The Hollow, Restaurants on the Edge, Rust Valley Restorers, Selling Sunset, Trailer Park Boys: The Animated Series; las terceras temporadas de Bordertown y Magic for Humans; y la cuarta temporada de Workin ‘Moms se estrenará en mayo.

Estos son los principales largometrajes que se podrán ver a partir de mayo en la plataforma de streaming:

Todo el día y una noche (Ya disponible)

Si supieras (Ya disponible)

18 regalos (8 de mayo)

La otra Missy (13 de mayo)

Te quiero, imbécil (15 de mayo)

Dos tórtolos (22 de mayo)

La corazonada (28 de mayo)

Con información de El Nacional