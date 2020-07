El Senador por el estado de la Florida, Marco Rubio ante la inminente extradición de Alex Saab a EE.UU., comentó en su cuenta en la red social Twitter que Cabo Verde acordó extraditar al hombre del dinero del régimen de Maduro.

Específicamente el Senador Marco Rubio ante la inminente extradición de Alex Saab a EE.UU. escribió en Twitter:

«El gobierno de #CaboVerde ha seguido el estado de derecho y acordó extraditar al hombre del dinero del régimen de Maduro, Álex Saab, a los Estados Unidos para enfrentar cargos».

The government of #CapeVerde has followed the rule of law & agreed to extradite #MaduroRegime money man Alex Saab to the U.S. to face charges

Among other things he is the key figure who has been helping Maduro facilitate #Iran’s theft of #Venezuela’s gold reserves

— Marco Rubio (@marcorubio) July 14, 2020