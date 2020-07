View this post on Instagram

Leonor and Sofía with their dad King Felipe before they attended the funeral service in memory of all the victims of COVID-19 at Almudena Cathedral last week, July 6, 2020🖤🌹⛪ – Leonor y Sofía con su padre el Rey Felipe antes de que asistieran al funeral en memoria de todas las víctimas de COVID-19 en la Catedral de la Almudena la semana pasada, 6 de julio de 2020🖤🌹⛪ © Closer Magazine France – #KingFelipe #KingFelipeVI #ReyFelipe #ReyFelipeVI #PrincessLeonor #PrincesaLeonor #PrincessofAsturias #PrincesadeAsturias #InfantaSofía #InfantaSofíaofSpain #InfantaSofíadeEspaña #Spain #España #spanishroyalfamily #spanishroyals #lafamiliareal #lafamiliarealespañola #monarquiaespañola #royals #fatheranddaughters #padreehijas #girls #sisters #princesses #adorable #lovely #beautiful #pretty #gorgeous