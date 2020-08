¡El regalito de la discordia! La amante del rey emérito habló. Narró los pormenores de los $76 millones que el rey emérito le obsequió, entre otros detalles. Corinna zu Sayn-Wittgenstein conversó en exclusiva con la BBC de su romance con Juan Carlos I y la razón de la entrega de ese dinero.

Redacción MiamiDiario

Los primeros días de agosto el rey emérito Juan Carlos I salió de España. Comentó en una carta que no quería perjudicar a su hijo por las acusaciones que pesaban sobre él. El padre de Felipe es investigado en Suiza por supuestos delitos financieros.

Ahora se suma a esta madeja de intrigas de la Corona Española otra pieza. La examante del rey Emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, también conocida como Corinna Larsen.

Larsen conversó en exclusiva con la BBC. Contó todos los pormenores de su romance con el que fue el hombre más poderoso de España. Habló sobre la cacería de elefantes, el acoso del servicio secreto español, el deseo del Rey de casarse con ella, el regalito de los $76 millones, entre otros detalles de su intimidad.

Fatal cacería de elefantes

El Emérito era muy querido en España, pero en el 2012, todo empezó a cambiar. Uno de los motivos fue una fatal cacería de elefantes. Junto al rey en aquel safari estaba su ex amante, la consultora y aristócrata alemana, Corinna zu Sayn-Wittgenstein (quien actualmente tiene 55 años), destacó marca.com.

Esa fue la primera vez que el nombre ce la empresaria alemana saldría a la luz pública en España. La cacería en Botswana de 2012 fue el inicio de la fatalidad para el rey Juan Carlos.

Durante esa cacería de elefantes sufrió una caída. Se rompió la cadera. Y por primera vez fue menospreciado por el pueblo español debido a los gastos que tuvo durante su viaje, mientras su país atravesaba una fuerte crisis finaciera.

Según la ex amante del emérito, ese safari fue un obsequio del rey para el hijo de ella por su décimo cumpleaños.

Al respecto Corinna zu Sayn-Wittgenstein narró, “Yo no tenía ganas de ir a ese viaje. Sentía que el rey intentaba que volviera con él y yo no quería dar una impresión errónea”.

Según la alemana su relación con Juan Carlos I empezó en el 2004. Ese año se conocieron. Luego se reencontraron en 2006.

La socialité comentó a la BBC, “Siempre nos reíamos mucho. Conectamos de inmediato en muchas cosas y teníamos muchos intereses en común: la política, la historia, la buena comida, los vinos… Nos encontrábamos en Madrid en una casita de campo dentro de la finca y viajábamos juntos. El primer año me llamaba hasta diez veces al día”.

Pretendía casarse conmigo

La aristócrata alemana aseguró a la BBC que Juan Carlos I de Borbón y la reina Sofía “tenían un acuerdo para representar a la Corona, pero llevaban vidas totalmente independientes. El rey acababa de salir de una relación de casi 20 años con otra mujer”.

Luego en otro episodio de la entrevista Corinna aseveró que siendo aún rey, Juan Carlos I habló con su padre para manifestarle que “estaba muy enamorado de mí y que pretendía casarse conmigo”.

No obstante, destacó que nunca creyó posible la boda porque desestabilizaría la monarquía española.

También confesó que después que murió su padre Juan Carlos de Borbón le confesó algo que la decepcionó. Paralelamente a su relación, también salía con otra mujer.

Según la ex amante esta noticia la devastó. Además fue lo que marcó la ruptura definitiva con el rey.

Destacó, “No me lo esperaba después de que me hubiera pedido matrimonio y visitado a mi padre”. pero siguió tratándolo como amigo.

En el 2009 al rey Juan Carlos I le diagnosticaron que debía hacerse una biopsia por un tumor en el pulmón. Narra la alemana que eso lo asustó mucho y la llamó para que lo acompañara. Así lo hizo.

Al respecto comentó, “Dormí en un sofá junto a su cama antes de la operación porque estaba muy nervioso. Un miembro de su personal me ordenó que me fuera, de una forma poco ceremoniosa, al llegar la familia real”. El tumor fue benigno.

Centro Nacional de Inteligencia y acelerar la abdicación de Juan Carlos I

Otra información que impactó fue la intervención del Centro Nacional de inteligencia de España en su relación con el rey. Ademas, ella está segura que hubo intereses dentro de La Zarzuela que aceleraron la abdicación de Juan Carlos I.

Al respecto, la aristócrata alemana expresó, el viaje a Botswana iba a ser informado a la opinión pública para desprestigiar al rey.

Corinna aseveró, Ese viaje tenía que hacerlo público porque “había fuerzas dentro de palacio que trabajaban para empujar a Juan Carlos, intentando acelerar la abdicación”.

A partir de ese viaje, empezó a ser seguida por el Centro Nacional de Inteligencia español. Allanaron su apartamento de Mónaco. Allí buscaron documentos.

Cuando supo eso manifestó, “Mandé mensajes de texto al rey del tipo: ‘¿Quiénes son esas personas?, ¿qué está pasando?’.

Juan Carlos le contestó que estaban allí para protegerla de los paparazzi. Pero si hubiera estado preocupado por mi seguridad, podría haber llamado a su buen amigo, el príncipe Alberto de Mónaco, que también es amigo mío”. También denuncia que recibió amenazas de muerte.

$76 millones: ¡El regalito de la discordia!

“Estaba muy sorprendida porque obviamente es un regalo enormemente generoso”, explica la ex amante de Juan Carlos I.

La consultora alemana de ascendencia danesa agregó, “Diré, sin embargo, que habíamos tenido conversaciones en 2011 sobre su deseo de gestionar su testamento en vida. Empezó a hablar sobre su muerte y lo que quería dejar en su testamento”, narró laopinion.com.

Larsen aseveró, “También mencionó que quería ocuparse de mí, pero no discutimos cantidades. Le preocupaba que su familia no respetara su voluntad”.

Asegura que recibió el dinero después de que su apartamento en Mónaco fuera registrado y de ser visitada por el director del CNI.

La consultora después de recibir la transferencia voló a Madrid para darle las gracias al rey. Expresó que él le dijo que se sentía culpable por lo que le había pasado a ella.

Corinna Larsen destacó, “Creo que se quedó muy sorprendido al comprender el alcance de la presión a la que me habían sometido y el efecto destructivo sobre mi reputación”.

En una declaración al fiscal suizo, Zu Sayn-Wittgenstein declaró bajo juramento que cree que el rey le dio el dinero por amor.

Expresó, “Creo que fue un reconocimiento por cuánto signifiqué para él, por cuánto significó mi hijo para él”. Agregó, “Era gratitud por haberle cuidado durante sus peores momentos”.

Insiste en que el rey no intentaba esconder o lavar el dinero al legárselo a ella, incluso a pesar de que en 2014 el rey emérito le dijo que devolviera el dinero.

“En 2014, hizo intentos desesperados para que volviera con él”, dice. “En cierto momento se dio cuenta de que no iba a volver y se puso completamente furioso. Pidió que le devolviera todo. Creo que fue solamente un berrinche”.

“Él ha confirmado en la investigación suiza que en realidad nunca pidió que se le devolviera el dinero y que yo nunca tuve el dinero en su nombre”.

Malestar en la población

En España, el multimillonario regalo de Juan Carlos a Sayn-Wittgenstein resultó indignante para los ciudadanos. Debido a que sucedió cuando el país europeo enfrentaba una de las peores crisis económicas.

En ese momento la tasa de desempleo era del 23%. Después de someterse a una operación, el rey Juan Carlos hizo su primera aparición pública en el hospital con un bastón.

Le preguntaron cómo estaba. “Lo siento mucho”, dijo. “Me he equivocado y no volverá a ocurrir“.

Ahora vuelve aparecer la historia en uno de los peores brotes de coronavirus en ese continente.

Ivette Torrent, una joven abogada de Barcelona, inició una petición online para que el dinero sea transferido al sistema público de salud.

En el documento, Torrent señaló, “Personal sanitario exhausto trabaja miles de horas con escasos recursos. Destinar los fondos para ellos sería lo más justo”.

