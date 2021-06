Coral Gables votó unánimemente para reanudar una campaña para educar a los residentes sobre un compromiso de aproximadamente $ 350 millones para enterrar las líneas eléctricas de la ciudad antes de pedir a los votantes que financien el proyecto.

El costo aumentó con respecto a la estimación de 2019, que fue de $ 250 millones.

El sueño de muchos propietarios de casas es tener los cables eléctricos soterrados. O sea, en forma subterránea. Especialmente cuando huracanes llegan al sur de Florida e impiden disfrutar de la energía eléctrica.

En 2020, en Miami-Dade se habían completado 27 proyectos y se estaban trabajando en dos docenas más. La meta es continuar mejorando el sistema.

La idea de soterrar las redes de servicios básicos -principalmente el eléctrico- asoma como solución a diversas problemáticas de los consumidores en las grandes ciudades del país.

Sin embargo, los múltiples beneficios de esta propuesta chocan con el elevado costo que tiene materializarla y su factibilidad. Esto sería considerado inversión y, por ende, incorporado en la tarifa, lo que impactaría directamente en las cuentas de los clientes.

Según datos de la consultora internacional Edison Electric Institute, el costo mínimo de levantar nueva infraestructura eléctrica aérea ronda los US$ 377 mil por kilómetro, mientras que si se hiciera de forma subterránea el valor sube a unos US$ 3,5 millones. En algunos países se ha hecho este gasto, Holanda (100%), Bélgica (85%) y Reino Unido (81%). Sin embargo, Portugal, ha soterrado el 16% de sus redes mientras que Austria, la cifra es del 15%.

