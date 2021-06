La policía de Miami anunció que se encuentra en una investigación después de que se encontraron un paquete sospechoso en una unidad de almacenamiento de Miami.

Los funcionarios de la ciudad de Miami hicieron la alerta al público vía Twitter sobre cierres de vías en el área debido a la investigación. Informó WSVN.

We have temporarily closed N.W. 36 Street eastbound between N.W. 14 & 15 Streets due to an investigation of suspicious items found in a storage unit. Please avoid the area. pic.twitter.com/7LJVohRFBn

— Miami PD (@MiamiPD) June 8, 2021