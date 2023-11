Coyote fue visto merodeando cerca de zona escolar en Pembroke Pines

A principios del mes de noviembre, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC), alertó el aumento de avistamiento de coyotes en varios condados del estado. Aunque estos animales son considerados especies naturalizadas, es importante tomar precaución debido a que son salvajes.

Hace algunos meses, hubo reportes de presencia de este mamífero en Miami-Dade y Broward. En este último condado, al sur del estado, se avistó un coyote en la pista del aeropuerto North Perry en Pembroke Pines.

No obstante, el Departamento de Policía de esa ciudad, informó sobre un nuevo avistamiento en Taft Street y NW 196th Avenue, cerca de la escuela primaria Chapel Trail. La publicación hecha este jueves 30 de noviembre a través de la red social X, mostró una imágen del animal en una acera.

“Los coyotes no suelen ser peligrosos para los humanos, pero el oficial de recursos escolares Rick LeBoeuf patrullará el área”, indicaron.

Coyotes have a natural fear of humans and prey on rodents and small mammals. Pet owners with small dogs or cats should use caution in the area, and bring any pets indoors. 2/

— Pembroke Pines PD (@PPinesPD) November 30, 2023