El alcalde de Miami, Francis Suárez realizó su propia criptoconferencia que contó con una gran cantidad importante de invitados, y reafirmó a la ciudad como abierta a recibir inversiones de criptomonedas y la volvió a llamar la capital de las capitales.

Entre los invitados destacaban: Chris Lyons, Anthony Pompliano, Auston Bunsen, Steve Kokinos, entre otros, quienes discutieron por varias horas sobre los beneficios del uso de las criptomonedas.

Uno de los anuncios importantes en la conferencia fue el inicio de la city coin MIA. siendo MiamiCoin ($ MIA) la primera CityCoin. CityCoins te permite invertir en tu ciudad favorita mientras ganas para ti.

Today @JoinFreehold and members of the Stacks community are announcing CityCoins (https://t.co/y1GN8LjGNy) with MiamiCoin ($MIA) being the first CityCoin.

CityCoins let you invest in your favorite city while earning for yourself.

Here’s how: 🧵👇

