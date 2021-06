Como un preámbulo a lo que será la “Bitcoin 2021”, el alcalde de Miami, Francis Suárez ha anunciado que este miércoles será el anfitrión de su propia criptoconferencia.

El burgomaestre de la “Ciudad del Sol”, ha denominado el evento que se realizará a través de la plataforma Zoom “The Mayor´s CrytoConference”.

Francis Suárez, que en los últimos meses ha impulsado el uso de criptoactivo en la ciudad, ha informado, en su criptoconferencia tendrá algunas celebridades de este mundo.

“Mañana estaré con algunos de los mejores jugadores en el espacio DeFi”, expresó el alcalde de Miami a través de su cuenta de twitter @FrancisSuarez.

Suárez ha dicho en reiteradas ocasiones, que su objetivo a corto plazo es convertir a la “Ciudad del Sol”, en la capital de las criptomonedas.

Incluso a tenido la oportunidad de invertir su dinero en Bitcoin y ha sostenido varias reuniones, con expertos en la criptografía, para que coloquen sus activos en la ciudad.

Tomorrow I’m hosting my very own Crypto Conference with some of the top players in the DeFi space.

Use the link below or tune into Channel 77 to get in on the action🚀 https://t.co/QnmNa0WxKl pic.twitter.com/N8GSR2UPSa

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) June 1, 2021