¿Qué grupo está más interesado en las criptomonedas entre los Millennials, Xennials o Generación X?

Los millennials son el grupo de generación que más invierte en criptomonedas, mientras que los xennials obtienen la mayor cantidad de ganancias, reveló un estudio.

Según una encuesta, los inversores millennials han destinado el 12% de su riqueza en el mercado de activos digitales, mientras que los xennials y la generación X han distribuido respectivamente el 9,2% y el 6,3%. Sin embargo, los nacidos entre finales de los setenta y principios de los ochenta son los que más se han beneficiado de esas inversiones.

El intercambio de criptomonedas CryptoVantage realizó un estudio para determinar qué activos digitales favorece cada generación, por qué han ingresado al espacio criptográfico y qué parte de su riqueza han asignado en el mercado.

Encontraron que los inversores millennials tienen el 12% de su cartera total en monedas virtuales. Por lo tanto, ocuparon el primer lugar en esas estadísticas. Los Xennials, o aquellos que tienen alrededor de 40 años, asignaron el 9.2% de sus fondos, mientras que la exposición de la generación X es de aproximadamente el 6.3%.

A pesar de invertir más, los millennials no son líderes en términos de generar ganancias criptográficas. Casi el 76% respondió que se ha beneficiado de sus inversiones, mientras que los xennials ocuparon el primer lugar con un 80,5%. En cuanto a la Generación X, las cifras se situaron en el 71,5%.

Bitcoin es el activo de inversión más preferido por todos, ya que alrededor del 60% de cada grupo lo eligió. Ethereum ocupa el segundo lugar para los millennials y la Generación X. Curiosamente, es la cuarta opción para los xennials que tienden a optar por Bitcoin Cash y Dogecoin.

Las plataformas de negociación más populares entre el grupo de edad más joven son Coinbase y Binance. Los Xennials se ocupan de los activos digitales en Bitcoin Ira y Binance, mientras que la Generación X prefiere Bitcoin Armory y Coinbase.

Entre las razones para invertir en criptomonedas, la curiosidad fue la respuesta principal de todos los grupos. La creencia de altos rendimientos ocupó el segundo lugar. Sorprendentemente, el 18,5% de los inversores más antiguos creen que los activos virtuales serán la moneda del futuro y colocaron esta respuesta como la tercera razón más importante para subirse al tren de las criptomonedas.

Los millennials ricos están interesados ​​en los activos digitales



Según otra encuesta, el 47% de los millonarios nacidos entre principios de los 80 y principios de los 90 han invertido al menos el 25% de su riqueza en el mercado de las criptomonedas. En comparación, más del 30% de ellos han asignado al menos la mitad de sus activos en monedas digitales. George Walper, presidente de la empresa de análisis Spectrum Group, explicó:

“Los inversores más jóvenes se lanzaron a ello desde el principio cuando no era muy conocido. Estaban más comprometidos intelectualmente con la idea a pesar de que era nueva “.

Por otro lado, la mayoría de los inversores mayores que poseen al menos $ 1 millón no son tan aficionados a las criptomonedas. El 83% de ellos no cree en el mercado y no ha repartido fondos en él. Solo 1 de cada 10 mantiene más del 10% de su patrimonio en monedas virtuales.