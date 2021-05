El reciente pacto que firmó el Gobernador de Florida, Ron De Santis, con la tribu Seminole, ha traído muchas controversias, que aún están lejos de disiparse.

Este acuerdo colocaría al estado como el mayor centro de apuestas deportivas en todo los Estados Unidos.

Pero para que esto se concrete, el pacto es revisado por los legisladores de Florida, quienes votarán la semana que viene si es factible o no para el estado.

En la actualidad la tribu Seminole es dueña de el Seminole Hard Rock Hotel & Casino cerca de Hollywood y otros seis casinos en Florida. Pero sus ingresos no son compartidos con el estado de Florida.

Por eso es que el Gobernador Ron DeSantis les ofreció un convenio para que otorgarle el derecho exclusivo de operar juegos de cartas bancarias, dados y ruleta en todos sus casinos y construir tres más casinos en su reserva existente en Hollywood.

Esto a cambio de obtener 60% de las ganancias, de las apuestas lo que convertiría al estado en el mayor centro de apuestas deportivas.

Gov. Ron DeSantis, a nationally ascendant Republican, is close to nailing down a long-sought gaming deal with the Seminole Tribe of Florida that would expand gaming in tribal facilities and usher online sports betting into the state for the first time. https://t.co/EWBwGCrkTg

— Miami Herald (@MiamiHerald) May 14, 2021