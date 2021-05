Una abogada de Florida fue encarcelada luego de embestir su camioneta contra la casa de su exmarido, amenazar con matar a su novia y escupir a un ayudante del alguacil, según el informaron las autoridades.

La mujer identificada como Francine Blair Bogumil, de 40 años, condujo su Land Rover contra la parte trasera de un GMC Yukon estacionado en la entrada de la casa de su exmarido el 30 de abril de 2020, alrededor de las 3 am, informó el Miami Herald , citando documentos judiciales. Había dejado a sus hijos de 5 y 11 años solos en su casa. Reseñó FoxNews.

A la fuerza estrelló la camioneta Yukon contra la puerta del garaje, y hundió la puerta hacia adentro alrededor de 2 a 3 pies, según los documentos.

Además. cuando el exmarido de Bogumil salió de su casa, la vio arrojar objetos al BMW de su novia y romper las ventanas. Del mismo modo, le dijo a los agentes que llamó al 911 e intentó interponerse entre Bogumil y su novia, diciendo que abofeteó a Bogumil una vez después de que ella lo abofeteara dos veces.

Cuando llegó un ayudante del alguacil del condado de Orange y le dijo que dejara de gritar, Bogumil dijo: “¡No, que te jodan!”. y le escupió, decía el informe.

Francine Bogumil #Orlando, #Florida attorney sentenced to jail time after ramming car into ex husband’s house & car and texting menacing threats to new girlfriend. Judge recommends immediate disbarment. https://t.co/beFtCF5b5G

— Judge Bill Burgess (@Judge_Burgess) May 13, 2021