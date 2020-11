Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) extenderán su sistema de visa “dorada” con la que se le otorgará un permiso de residencia de hasta 10 años a ciertos profesionales, dijo el domingo el vicepresidente de los EAU.

Los extranjeros en los Emiratos Árabes Unidos suelen tener visados renovables válidos sólo por unos pocos años vinculados al empleo. El gobierno en los últimos años ha flexibilizado su política de visados, ofreciendo residencias más largas para ciertos tipos de inversores, estudiantes y profesionales.

El político afirmó que aprobó el decreto para los titulares de doctorados en medicina, ingeniería informática, electrónica, programación y biotecnología. Asimismo, el primer ministro ha añadido que esta lista incluirá especialistas en inteligencia artificial, epidemiología y virología, entre otras especialidades.

