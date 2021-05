Este jueves se conoció que una corte de Westmoreland, Pensilvania halló culpable al exlanzador venezolano, Felipe Vázquez.

El serpentinero yaracuyano fue acusado en 2019, de entablar una relación sentimental con una menor de 13 años, que vivía en Florida en el 2017.

Se dice que el lanzador viajó desde Pittsburgh hasta la ciudad de Scottsdale, con el objetivo de tener relaciones con la menor de edad.

Todo esto ocurrió cuando el lanzador era parte de la organización de los Piratas de Pittsburgh, quienes le dieron de baja al conocerse la noticia.

Vázquez quien fue hallado culpable de tres de los 21 cargos que se le imputaba, indicó durante su comparecencia, que le había solicitado una identificación con foto a la menor de edad, antes de entablar una conversación.

El jurado decidió declarar culpable a Vázquez por agresión sexual, agresión indecente con menores y abuso sexual de niños.

El venezolano fue absuelto de 10 cargos menores, a los cuales había sido acusado cuando se inició el juicio.

La menor, que hoy cuenta con 17 años de edad, admitió haberle dicho a Vázquez que tenía 17 cuando los dos comenzaron a cortejar, pero negó haberle enviado una fotografía de una identificación falsa.

#Breaking: The case against Felipe Vazquez is now in the hands of the jury. We’re told the jurors will begin deliberations immediately in the hopes they can reach a verdict tonight. pic.twitter.com/QjEUDNtJex

— Jim Madalinsky (@JimWTAE) May 20, 2021