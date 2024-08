¡Cuidado con el volumen! Ley de Miami podría arruinar tu fiesta en el agua

Cuando te preguntan cómo es un fin de semana genial en Miami, quizás pienses en yates, amigos y música a todo volumen. Las redes sociales incluso han ayudado a popularizar estas actividades, con artistas e influencers que comparten sus momentos más gloriosos sobre las olas. Sin embargo, podrían estar violando una ley, sin saberlo.

¿Recuerdas cuando la policía de Miami suspendió un concierto de Feid con Yandel sobre un bote en Brickell? El incidente ocurrido el pasado mes de mayo dejó la duda sobre la mesa. Muchos residentes no sabían que era ilegal hacer este tipo de espectáculos en las aguas de la ciudad.

Sin embargo, uno de los agentes del cuerpo policial en cuestión decidió informar a las personas, incluyendo turistas, sobre las reglas. El oficial Del Castillo, perteneciente a la Patrulla Marina, dejó en claro qué se puede hacer y qué no sobre una embarcación en Miami.

Directo desde el Miami River y a bordo de un yate dejó una pregunta que por sí sola, estaba llena de respuestas.

“¿Sabías que es ilegal tener algo audible en una embarcación que pueda oírse desde 100 pies?”, preguntó el policía de Miami.

Did you know that it is illegal to have anything audible on a vessel that can be heard from 100ft? This includes DJ Systems, Stereo Systems, Megaphones, and Concerts. Our @MPDMarinePatrol officers will be out enforcing and citing these violations so boat safely! #Miami… pic.twitter.com/ihB68h4DVx

— Miami PD (@MiamiPD) August 21, 2024