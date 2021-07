¿Quieres estar inmediatamente más sano? “¡Bebe un vaso de agua con limón todas las mañanas!”, dicen los influenciadores de las redes sociales, los entrenadores de salud y los fanáticos de la nutrición.

Aunque este ritual matutino tiene beneficios, puede que no sean exactamente los que afirman los defensores de este hábito, reportó Opera News.

“¡Mientras que los medios de comunicación social afirman que beber agua de limón aumenta el metabolismo, descompone la grasa y desintoxica el cuerpo, la literatura médica no muestra tanto entusiasmo en torno a estos beneficios”, dice Lauren Manaker, MS, RDN, de Nutrition Now Counseling y miembro de la Junta de Expertos Médicos de Eat This, Not That! Consejo de Expertos Médicos.

En lugar de cosechar los supuestos beneficios de una mejor digestión y un metabolismo impulsado, hay un desafortunado lado oscuro de este consejo de bienestar.

Uno de los principales efectos secundarios de beber agua con limón podría ser la acidez y el reflujo ácido.

“Para algunas personas, especialmente las que padecen reflujo ácido, beber agua con limón puede empeorar los síntomas del reflujo. Comer o beber cualquier cosa ácida, ya sea agua de limón, tomates o trozos de pomelo, puede desencadenar los síntomas del reflujo, que pueden ser bastante incómodos para algunos”, dice Manaker.

El reflujo ácido se produce cuando el ácido del estómago sube al esófago, provocando inflamación e irritación.

Alrededor del 20% de la población padece la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también conocida como ERGE, según los expertos del Johns Hopkins. El pH -una métrica que mide el nivel de acidez- del zumo de limón está entre 2 y 3, lo que significa que es ácido; los alimentos ácidos son más propensos a exacerbar los síntomas de la ERGE, mientras que los alimentos alcalinos (con un pH alto), los alimentos ricos en fibra y los alimentos ricos en agua pueden aliviar los síntomas. (Relacionado: 28 alimentos mejores y peores para el reflujo ácido).

La buena noticia es que beber agua con limón no tiene por qué afectarle de esta manera.

“Si no sientes ese efecto de ardor, comprometerte a beber agua de limón podría ayudarte a mantenerte hidratado, especialmente si te gusta más ese sabor cítrico que beber agua simple”, dice Manaker.

“En última instancia, mantener una hidratación adecuada ayuda a la salud en general, y si te gusta el sabor del agua con limón, y eso te hace beber más, es algo bueno”, añade.

¿En resumen? Si tu cuerpo no experimenta una reacción negativa al beber agua con limón, entonces no dudes en tomar un vaso cuando te levantes.

Establecer un ritual saludable como éste puede preparar tu día para el éxito, aunque no obtengas algunos de los beneficios que nos han hecho creer que vienen con el sorbo de esta bebida cítrica. Para conocer más formas de empezar bien el día, consulta Los mejores suplementos para empezar el día, según la ciencia.