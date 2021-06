Dasher & Crank fue catalogada como la mejor heladería en el estado de la Florida, según la revista culinaria Food and Wine quien realizó una búsqueda de las mejores tiendas de helados en los 50 estados.

Esta heladería, que se ubica en el artístico barrio de Wynwood, Miami, fue creada por el joven Daniel Levine en el 2018, cuando este tenía a penas 25 años, reseñó El Nuevo Herald.

En un comienzo, Dasher & Crank era solo un pequeño agujero en la pared. Hoy día, se ha convertido en una tienda a la vanguardia donde se ofrecen más de 400 sabores para todo tipo de paladares.

Food & Wine destaca la variedad que ofrece la heladería y su capacidad para “hacer de todo para todos”, es decir, desde helados tradicionales hasta opciones veganas.

Uno de los sabores más vendidos en esta heladería es el Ube Macapuno, confeccionado a base de coco y ñame púrpura. El Caramel Cone, Yoko Matcha y el de queso crema de fresa con gelatina de guayaba le siguen la carrera entre los favoritos por sus visitantes.

La heladería abre sus puertas de domingo a jueves en el horario comprendido entre 10:00 a.m. y 11:00 p.m. Mientras que de viernes y sábados está laborado de 10:00 a.m. a 12:00 a.m.