Ha llegado a los tribunales una disputa entre el cirujano plástico de Kim Kardashian, el doctor Simon Ourian y un colega suyo, Adam Rubinstein, que hace vida profesional en Miami, Florida.

Por redacción MiamiDiario

Destaca una nota de Miami News Time, que usualmente Rubinstein resuelve consultas habituales sobre tratamientos y también discute médicos con pasados ​​cuestionables en una colección llamada “Expuesto”.

Hay que remontarse a agosto de 2018 cuando este médico publicó una colección de videoclips sobre el Dr. Simon Ourian donde allí, el médico de Miami explicó muchas afirmaciones impuestas contra Ourian por la Junta Médica de The golden state, y especificó que su compañero cirujano fue puesto en libertad condicional en 2009 después de que varios clientes declararon que se lesionaron durante sesiones de láser.

“Dr. Ourian, según su sitio web, practica dermatología cosmética. Solo que miramos los antecedentes de Ourian y nos sorprendimos de algunas de las cosas que encontramos ”, afirma Rubinstein en el primer vídeo clip de la colección. “Dr. Ourian no parece haber completado ningún entrenamiento de residencia en dermatología ni cirugía plástica. Y ese es solo el comienzo de la historia ”. ⁣

⁣

Rubinstein afirma que después que publicó la sección de cuatro episodios, comenzó a hablar negativamente de sus páginas web de Instagram y también a testimonios adversos extraños en Google que cree que están relacionados con Ourian.⁣

Actualmente, Rubinstein ha emprendido acciones legales contra Ourian en el tribunal del gobierno de Miami por varios cargos, entre ellos difamación y también fraudulencia por un sistema que implica un procedimiento ruso.

Ourian ha presentado una actividad para rechazar la demanda, diciendo que el tribunal no tiene territorio para escuchar la situación ya que Ourian no presta servicio en Florida. La actividad no se ocupa de los costos del problema. Ourian y sus representantes legales no respondieron a una serie de correos electrónicos y llamadas telefónicas de New Times recientemente.

Siamak “Simon” Ourian es un cirujano estético estrella en Beverly Hills que aparentemente ha hecho tratamientos para las Kardashians, Woman Gaga, Salma Hayek y también para otras personas de la lista.

De hecho, ha sido incluido en una variedad de revistas atractivas y también en artículos de redes sociales, y también su Instagram individual tiene 3.5 millones de fanáticos. Sin embargo, poco se ha afirmado sobre el pasado de Ourian, que incluye un período de prueba de cinco años por descuido clínico y también permite que un profesional médico sin licencia realice un procedimiento quirúrgico en su visibilidad.

Con información de Miami News Time

