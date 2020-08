El coronavirus no ha sido excusa para el gran inicio de campaña que han tenido los Marlins de Miami en las Grandes Ligas, tras completar una barrida en Baltimore.

El equipo de Florida completó la barrida este miércoles en una doble cartelera frente a los Orioles en Baltimore, reportó NBCmiami.

Brian Anderson conectó un jonrón en el primer partido y Miami ganó 1-0 a pesar de recibir solo dos hits.

Y cinco lanzadores se combinaron en un cuatro hits para los sorprendentes Marlins de Mattingly, quienes vencieron 2-1 a los Orioles de Baltimore el miércoles por la noche para una barrida de doble cartelera.

Después de estar encerrados en un hotel de Filadelfia, 18 jugadores dieron positivo por COVID-19 y pasaron ocho días sin jugar un partido, los Marlins ganaron tres seguidos en Camden Yards para mejorar su récord a 5-1.

