El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo este sábado durante una rueda de prensa que los funcionarios están trabajando para acelerar la demolición de la estructura restante del condominio Champlain Towers South, luego del colapso parcial del edificio en Surfside.

Los planes se están haciendo cuando la tormenta tropical Elsa parece dirigirse hacia el estado, y posiblemente ponga en riesgo las labores de rescate de las 124 personas que aún continúan desaparecidas.

“Si se derriba el edificio, esto protegerá a nuestros equipos de búsqueda y rescate, porque no sabemos cuándo podría caerse y, por supuesto, con estas ráfagas potencialmente, eso crearía un peligro realmente severo”, señaló DeSantis según CBS News.

“Una vez que todo esté listo para funcionar, el edificio se puede derribar en 36 horas”, explicó el gobernador, y agregó que el estado pagará todos los costos asociados con la demolición.

DeSantis reflexionó sobre el impacto de lo ocurrido. “Esta fue una tragedia diferente a otras que hemos visto… Creo que lo que debería decirle a la gente es que no dé nada por sentado. Asegúrate de decirles a las personas cercanas que las amas … Las vidas de las personas se han hecho añicos”, manifestó.

