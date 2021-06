Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó este lunes un proyecto de ley que exige a las escuelas k-12 realizar momentos de silencio al comienzo de cada jornada escolar.

Los maestros del primer período deberán comenzar el día con un momento de silencio que durará de uno a dos minutos. Los profesores no podrán decirles a los estudiantes sobre qué reflexionar durante ese tiempo.

DeSantis, que firmó la ley durante un acto en un Centro Comunitario Judío en el condado de Miami-Dade, dijo que esta iniciativa está destinada a proteger la libertad religiosa.

“Creemos que es algo importante poder brindar a cada estudiante la capacidad todos los días para poder reflexionar y poder orar como mejor le parezca. La idea de que se puede sacar a Dios de todas las instituciones y tener éxito, lamento que nuestros padres fundadores no lo creyeran ”, dijo según lo reseñado en medios locales.

Opositores a la medida dijeron durante la sesión legislativa de 2021, que exigir un momento de silencio en las escuelas públicas desdibuja la línea entre la iglesia y el estado.

“Puede haber consecuencias no deseadas de los estudiantes que van a estar en situaciones de las que no pueden irse y, sin embargo, son vulnerables y condenados al ostracismo por no participar”, señaló la senadora Lori Berman .

La nueva ley anima a los padres a discutir con sus hijos cómo pasar mejor su tiempo durante lo momentos de silencio de cada día.

La ley entrará en vigor el 1 de julio, antes del año escolar 2021-2022.