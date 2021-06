Durante su visita a un templo judío del sur de la Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó un proyecto de ley para ampliar el papel de los servicios de ambulancia voluntaria.

DeSantis firmó el proyecto de ley en la sinagoga de Bal Harbour, un centro comunitario judío en Surfside, Florida.

Se trata de la ley HB 804, que apoya los servicios de ambulancia en el estado y el resto del país.

Today, I was pleased to visit the @TheShulFL in Bal Harbor to sign two important pieces of legislation concerning religious freedom and faith-based ambulance services. https://t.co/8AH9UbuK0X pic.twitter.com/G45sBXsoOq

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 14, 2021