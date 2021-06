El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que los funcionarios locales y estatales esperan rescates adicionales del colapso de Surfside, pero “nos estamos preparando para algunas malas noticias solo por la destrucción que estamos viendo”.

DeSantis agradeció a los socorristas durante una conferencia de prensa en Tampa el jueves por la mañana, reportó News Break.

“La respuesta rápida fue muy importante y creo que salvó vidas”, dijo DeSantis. “Quiero agradecer a la gente por su valentía al hacer eso”, continuó el gobernador.

DeSantis dijo que ha hablado con el alcalde y funcionarios locales de Surfside, Florida, y ha enviado personal de respuesta de emergencia al área para ayudar.

El gobernador dijo que viajará hoy al sur de Florida.

Las autoridades dijeron que al menos una persona murió y 35 personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas tras el derrumbe. Diez personas resultaron heridas y dos de ellas fueron trasladadas al hospital.

Según DeSantis, el edificio estaba ocupado en más de un 80% en el momento del derrumbe.

“Los primeros intervinientes pudieron salvar a mucha gente. Van a pasar por más”, dijo DeSantis. “Pero sí creo que la rápida respuesta fue muy importante, y sí creo que salvó vidas”.

El gobernador dijo que ha hablado con los alcaldes de Surfside y Bal Harbour, y que los directores de la División de Gestión de Emergencias de Florida y del Departamento de Transporte de Florida están en la escena.

“Estaremos ayudando en todo lo que podamos”, dijo DeSantis. “Esperamos que haya más rescates, pero también nos estamos preparando para algunas noticias potencialmente terribles porque fue una verdadera catástrofe”.

Más temprano el jueves, DeSantis expresó sus condolencias en Twitter, agradeciendo a los primeros en responder y diciendo que se ha establecido un centro de reunificación familiar en el Centro Comunitario de Surfside, ubicado en 9301 Collins Avenue.

“Si usted tiene seres queridos que no se encuentran o están a salvo, por favor llame al 305-614-1819 para dar cuenta de ellos”, tuiteó el gobernador.

Thank you to those who have responded to the tragic building collapse in Surfside. These first responders saved lives. The state has emergency response personnel on site and will assist in any way it can.

