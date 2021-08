El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en plena batalla con el presidente Joe Biden por la orden de usar o no mascarillas, anunció que la Caza de la Serpiente Pitón de 2021 ya tiene un nuevo rey.

El evento de 10 días, que se desarrolló del 9 al 18 de julio, tuvo como resultado haber atrapado un récord de 223 pitones en el sur de la Florida, dijo DeSantis a el Nuevo Herald.

Today, @MyFWC announced the winners of the 2021 Florida Python Challenge which resulted in the removal of a record 223 invasive pythons from south Florida. More than 600 people participated in the 10-day event. https://t.co/PYv678rDEt

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 4, 2021