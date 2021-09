El gobernador Ron DeSantis dijo el pasado jueves que considerará seguir los pasos del gobernador de Texas, Greg Abbott, para implementar las leyes contra el aborto. La nueva controvertida ley de Abbott prohíbe los abortos cuando se pueden detectar los latidos del corazón fetal.

Durante una conferencia de prensa para abordar el tratamiento temprano de COVID-19, DeSantis dijo que está a favor de la vida y da la bienvenida a la legislación contra el aborto. Dijo que Texas utilizó un “derecho de acción privado”, un mecanismo de ejecución de demandas privadas.

“Lo que hicieron en Texas es interesante y realmente no he podido analizarlo lo suficiente. Es un poco diferente a cómo han ido muchos de estos debates, así que tendremos que mirar. Voy a mirarlo de manera más significativa”, dijo DeSantis.

