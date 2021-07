A pesar del aumento de casos de coronavirus en Florida, el gobernador Ron DeSantis se opone al uso de mascarillas en las escuelas.

Sostiene que no ha visto estudios que muestren que el uso de mascarillas reduzca la posibilidad de brotes en las escuelas.

“Tengo (tres) niños pequeños. Mi esposa y yo no vamos a obligar a nuestros hijos a usar mascarillas. Nunca lo hemos hecho, no lo haremos. Quiero ver a mis hijos sonreír. Quiero que se diviertan “, dijo DeSantis en una conferencia de prensa en el suroeste de Florida, reportó NbcMiami.

Holding an event in Cape Coral to underscore support for open schools and parents’ rights. https://t.co/NeAMij3UWZ — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 30, 2021

No dijo cuándo emitiría la orden. DeSantis busca la reelección el próximo año y se ha posicionado en el ámbito nacional para una posible candidatura presidencial en 2024.

Su orden se producirá después de que las Escuelas Públicas del Condado de Broward votaron esta semana para exigir máscaras y otros distritos y universidades de todo el estado lo estaban considerando, ya que los casos confirmados de coronavirus en el estado se han multiplicado casi por diez durante el último mes.

“La Junta Escolar del Condado de Broward revisará la Orden Ejecutiva del Gobernador DeSantis una vez que se emita y considerará qué ajustes pueden ser necesarios para hacer a nuestra política de cobertura facial”, dijo la portavoz del distrito Katherine Koch en respuesta.

Florida es responsable de aproximadamente el 20% de los casos nuevos reportados en todo el país durante las últimas tres semanas, a pesar de que representa el 6.5% de la población.

Sobre una base per cápita, Florida ocupa el segundo lugar a nivel nacional en ambos casos nuevos, detrás de Louisiana, y hospitalizaciones, detrás de Nevada. Aunque son raras, las hospitalizaciones pediátricas por COVID-19 también están aumentando en todo el estado, según muestran los estudios.

Forcing kids to wear masks is bad policy. Parents are best equipped to decide whether they want their kids to wear a mask in school. Neither bureaucrats in Washington nor local authorities should be able to override the decision of the parents. pic.twitter.com/1TyFByAaWf — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 28, 2021

“Si (DeSantis) establece una regla de emergencia y no se nos permite legalmente exigir máscaras, entonces tendremos que cambiar nuestra política”, dijo el viernes la miembro de la junta de Broward, Debbi Hixon, al South Florida SunSentinel. “No pretendo desafiar al gobernador. Creo que es una decisión irresponsable pero si es la ley, estaré de acuerdo en seguirla ”.

La Asociación de Educación de Florida, el sindicato de maestros del estado, dijo que DeSantis debería dejar la decisión a los funcionarios locales en lugar de imponer un edicto estatal, un cargo que alguna vez ocupó. Cuando comenzó el brote de coronavirus en marzo de 2020, DeSantis había dicho que los funcionarios locales deberían controlar la respuesta a la pandemia, que los estrictos mandatos impuestos sobre cierres de empresas y máscaras en Miami, Tampa y otras grandes ciudades no funcionarían en condados rurales pequeños.

“Gobernador DeSantis sigue pensando que Tallahassee sabe mejor lo que necesitan todos los floridanos ”, dijo el presidente del sindicato Andrew Spar en un comunicado. “Rechazamos ese tipo de pensamiento. En cambio, le pedimos al gobernador DeSantis que permita que todos los ciudadanos de Florida tengan voz al empoderar a los líderes electos de las ciudades, condados y distritos escolares para que tomen decisiones de salud y seguridad a nivel local en función de sus necesidades y circunstancias únicas ”.

Es probable que Florida registre más de 100,000 casos nuevos durante la semana pasada, aproximadamente donde estaba en enero justo cuando las vacunas estuvieron disponibles, dijo Jason Salemi, epidemiólogo de la Universidad del Sur de Florida que ha estado rastreando la pandemia desde poco después de que comenzara. A fines de junio, el estado registró alrededor de 10,000 casos nuevos por semana. El departamento de salud del estado emitirá su informe semanal oficial más tarde el viernes.

Salemi dijo que las admisiones hospitalarias pediátricas por COVID-19 probablemente alcanzarán de 25 a 30 por día en todo el estado durante la próxima semana, en comparación con un promedio de 23 la semana pasada. Las hospitalizaciones pediátricas se han cuadriplicado desde hace un mes.

La Asociación de Hospitales de Florida dice que, en general, las hospitalizaciones por COVID-19 en todo el estado se están acercando al pico récord. Casi 8,900 pacientes fueron hospitalizados el miércoles, frente a los 1,845 de hace un mes y acercándose al pico de 10,179 establecido el 23 de julio de 2020.

La Universidad Johns Hopkins dice que 282 floridanos han muerto durante la última semana por COVID, frente a los 210 de la última semana de junio. Las muertes son el último número que aumenta significativamente en un brote, ya que la enfermedad puede tardar un mes o más en desaparecer. Más de 38,000 floridanos han muerto de COVID desde marzo de 2020. El pico del estado ocurrió a mediados de agosto de 2020, cuando 1,266 personas murieron durante un período de siete días.