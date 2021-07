En Miami Beach, Florida, se concentra gran parte de la vida nocturna de la ciudad, ya que ofrece establecimientos en donde tanto turistas como locales acuden a pasarla bien.

Para aquellos que buscan una noche sofisticada en Miami o simplemente un lugar para beber durante el día, lo ideal es dirigirse al sur de Fifth Street y probar uno de estos bares de cócteles de primera.

The ScapeGoat (100 Collins Ave)

El ScapeGoat es casi una instalación 24 horas al día, 7 días a la semana. De hecho, el bar comienza a servir bebidas a las 5:00 am y permanece abierto hasta las 3 am todos los días.

Está un poco alejado de Miami Beach, pero aún así logra atraer a una multitud animada con su estilo único y menús increíbles. Además, sus precios son más que razonables.

Minibar (418 Meridian Ave)

Minibar es el mejor bar de cócteles al sur de Fifth. Es pequeño, íntimo y tienen un menú fantástico. Este espacio brinda una sensación fresca, las bebidas son creativas sin ser pretenciosas y el servicio siempre es rápido y amable.

Taberna South Pointe (40 South Pointe Dr)

La taberna South Pointe es el lugar perfecto si está buscando un bar divertido para tomar algo y comer algo. Los camareros están bien informados y se aseguran de que su bebida salga bien en todo momento. También tienen una gran selección de delicias mexicanas, por lo que no hay escasez de excelentes opciones.

Swizzle Rum Bar & Drinkery (1120 Collins Ave)

Swizzle Rum Bar & Drinkery es una encrucijada favorita tanto para los lugareños como para los turistas. Este bar lleva años sirviendo deliciosos cócteles. Los camareros siempre son amables y están bien informados sobre la oferta de sus productos, por lo que es fácil encontrar la bebida perfecta sin problemas.

También tienen un menú extenso que ofrece algo para todos, desde los amantes de la cerveza hasta los bebedores de vino que quieren algo diferente al chardonnay o cabernet sauvignon promedio.

Orilla Bar & Grill (426 Euclid Ave)

Si está buscando un lugar que pueda ofrecerle un gran cóctel y una buena comida, no busque más, Orilla Bar & Grill. Sus camareros preparan algunos de los mejores cócteles de South of Fifth. Se sentirá como en casa con el ambiente acogedor y el amable personal.

Sweet Liberty Drinks & Supply Company (237 20th St suite b)

Sweet Liberty es un lugar donde la gente sabe cómo relajarse y pasar un buen rato. El ambiente es excelente con áreas de descanso acogedoras que son perfectas para reunirse con amigos o hacer nuevos amigos mientras bebe su cerveza de jengibre con bourbon o su martini hecho a medida directamente del bar. Sorbo a sorbo, sentirá que está saboreando el verdadero sabor de Miami Beach.