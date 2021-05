El Departamento de Transporte de Miami -Dade que dirige los servicios Metrorail, Metrobus y Metromover, anunció que a partir del 1 de junio empezarán a trabajar con normalidad.

Uno de los sectores que tuvo que restringir la capacidad de usuarios en Mia, en sus unidades en marzo del 2020, fue el del transporte, para evitar contagios del Covid-19.

En abril de 2020, se suavizaron las restricciones en los distintos transportes, pero no se restauraron por completo.

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, mostró su satisfacción porque el sector transporte vuelva a reanudar sus actividades con normalidad.

“A medida que nuestra comunidad hace un gran progreso en la vacunación para dejar atrás la pandemia, con más de 1.5 millones de personas vacunadas con al menos una dosis y nuestra tasa de positividad de 14 días por debajo del 4%, nuestro sistema de tránsito se está adaptando”, dijo Levine Cava dijo en un comunicado.

La burgomaestre expresó que poco a poco, la ciudad va recobrando la vida que tenía antes que comenzará la pandemia.

“Me enorgullece que ahora estemos listos para volver a la capacidad máxima en vehículos de tránsito para brindar el mejor servicio posible a nuestros pasajeros”, puntualizó Levine Cava.

Miami-Dade Transit riders! Metrorail, Metrobus, and Metromover vehicles will once again be allowing for full capacity onboard starting June 1. Masks remain a requirement.

— Miami-Dade DTPW (@GoMiamiDade) May 29, 2021