A través de su cuenta de Instagram, la deslumbrante Salma Hayek agradeció la oportunidad que se le dio por modelar y mostrar lo increíble que luce a sus 50 años en la revista Variety.

Lo cierto es que la mañana de este jueves, Salma Hayek sorprendió en redes sociales al presumir que está interpretando la portada de la reconocida revista.

Salma Hayek opens up about becoming a Marvel superhero for Chloé Zhao's #Eternals and returning to her action comedy roots alongside Ryan Reynolds and Samuel L. Jackson in the sequel to #TheHitmansBodyguard.

Read this week's cover story: https://t.co/OqxsyqsH2t pic.twitter.com/JQXU00aqMa

— Variety (@Variety) May 19, 2021