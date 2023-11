Acorralados y a la fuerza: detienen a dos sospechosos del tiroteo en Miami Gardens

Por aire y por tierra. Las fuerzas policiales de Miami-Dade continuaron las investigaciones y pesquisas horas después del tiroteo reportado este lunes 20 de noviembre en el área de NW 152nd Street y 22nd Avenue, y que dejó a varios heridos. Entre estos se reportó un uniformado cuyo cráneo fue rozado por una bala.

En medio de la emergencia los dos tiradores se dieron a la fuga. El Departamento de Policía del condado abordó la zona y realizó varios allanamientos hasta dar con el sitio donde Travis Arratin Fernández y Drequan Humes, ambos de 19 años de edad se encontraban atrincherados.

Una cámara grabó el momento en el que los dos jóvenes respondieron con varios disparos tratando de evadir a las fuerzas policiales y saltar una de las cercas para volver a darse a la fuga. A través de una cámara se puede ver cuando 4 hombres ingresan a una casa donde permanecieron refugiados por algunas horas. No obstante, fueron neutralizados por el Equipo de Respuesta Especial de Miami-Dade y se rindieron con sus brazos sobre la cabeza.

Uno de ellos se tendió en el piso mientras lo esposaban. Ambos fueron llevados a la cárcel de Miami-Dade sin derecho a fianza y acusados de intento de asesinato de un agente de la ley. Travis Arratin Fernández quedó registrado como el caso número F23022990 y al igual que su cómplice Humes se le acusa de intento de asesinato en segundo grado de un policía.

Humes también está acusado de posesión de armas por parte de un delincuente convicto. Otras cinco personas quedaron detenidas en el operativo aunque ni los detalles ni identidades se revelaron a la prensa.

El oficial herido de bala y aún recluido en el Hospital Jackson Memorial sigue recibiendo los cuidados médicos. “Gracias a Dios está bien, está en condición estable y podrá regresar a casa y celebrar Acción de Gracias con su familia”, comentaron desde el Departamento de Policía de Miami-Dade.

Two 19-year-old men have been arrested and charged with attempted murder on a law enforcement officer in connection with Monday’s shooting and grazing of a Miami-Dade Police detective. They were booked into Miami-Dade jail this morning. @wsvn #1stOn7 pic.twitter.com/2QLs1dGjGZ

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) November 21, 2023