Diferencias entre daños por agua y daños por inundación

Todos intentamos proteger nuestro hogar contra los distintos riesgos que le puedan afectar. Si vives en Florida, aunque la ley no te obliga, sabes que no puedes permitirte el lujo de no tener un seguro de propietario. Los huracanes, las inundaciones, las fugas de agua son un hecho común que causa daños en las viviendas.

Para proteger la casa, sin llevarnos un fiasco, es esencial comprender las diferencias entre los estragos por agua y los daños por inundaciones que aparecen en tu póliza. A menudo, los términos se utilizan indistintamente, pero tienen implicaciones y coberturas distintas.

Causados por Agua:

Los daños por agua en el seguro de propietario suelen referirse a daños internos causados por problemas en la tubería, el sistema de fontanería o electrodomésticos, como lavadoras y lavavajillas.

Estos pueden incluir fugas, roturas o desbordamientos. En general, el seguro de propietario suele cubrir estos tipos de daños, pero es importante verificar los detalles de tu póliza.

Causados por Inundaciones:

En cambio, los daños por inundaciones son causados por la acumulación de agua en el exterior de tu hogar, como resultado de lluvias intensas, desbordamientos de ríos, tormentas tropicales o huracanes. Es importante señalar que los daños por inundación no están cubiertos por la mayoría de las pólizas de seguro de propietario estándar. Para obtener cobertura contra inundaciones, debes adquirir una póliza de seguro de inundación respaldada por el gobierno federal a través del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP) o de una compañía de seguros privada.

Dicho de otra forma, la mayoría de pólizas de seguro de propietario solo cubren los daños por agua.

A la hora de reclamar debes dar los siguientes pasos:

– Notifica a tu compañía de seguros de propietario tan pronto como descubras el daño.

– Documéntalo con fotografías y videos.

– Repara el daño y conserva los registros de los gastos relacionados con la reparación y reemplazo.

– Colabora con el ajustador de seguros de tu compañía para evaluar los daños y determinar la cobertura.

Para prevenir daños por agua, considera instalar dispositivos de detección de fugas y controlar regularmente el estado de las tuberías y electrodomésticos. Los dispositivos de detección de fugas pueden alertarte ante cualquier pérdida de agua inesperada, permitiendo una acción rápida para evitar daños costosos. Los puedes colocar detrás del lavavajillas, en la bandeja del aire acondicionado, detrás de la nevera.

Comprender las diferencias entre daños por agua y daños por inundaciones en tu seguro de propietario es fundamental. Asegúrate de contar con las coberturas adecuadas y sigue prácticas de prevención, como la instalación de dispositivos de detección de fugas, para proteger tu mayor inversión.

Recuerda que en Univista Insurance puedes obtener un seguro de propietario muy asequible.