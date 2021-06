Junio es el mes del orgullo, lo que significa que mucha gente está celebrando de diversas maneras, incluyendo algunos servicios de streaming, entre ellos se ha confirmado el concierto LGBT+ de Disney+.

A través de su plataforma de streaming, Disney+, que está teniendo mucho éxito con nuevas producciones, en honor al orgullo, organizará un concierto virtual llamado ‘This Is Me: Pride Celebration Spectacular’, que contará con algunos invitados muy especiales, reportó RT.

El evento será presentado por Nina West, de ‘RuPaul’s Drag Race’ y contará con las actuaciones de Alex Newell, de ‘Glee’; DCappella, la principal sensación de canto a capela de Disney Music Group; Frankie Rodriguez y Joe Serafini, de ‘High School Musical: The Musical: The Series’.

A ellos se le unirán en el próximo concierto LGBT+ de Disney Hayley Kiyoko, Jackie Cox de ‘RuPaul’s Drag Race’; Jesse James Keitel, de ‘Big Sky’; Kermit the Frog, Michael James Scott y Todrick Hall.

We’re throwing a #DisneyPlusPride party! Join us Sunday, June 27 for the first ever #DisneyPlus ‘This Is Me’ #Pride Celebration Spectacular, hosted by @NinaWest with musical performances by @TheAlexNewell, @MrFrankieAR and @Joe_Serafini_, @HayleyKiyoko, @Todrick, & more. (1/2) pic.twitter.com/C2I08cpbKY

— Disney+ (@disneyplus) June 17, 2021